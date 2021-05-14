Доктор Мясников сообщил о начале третьей волны коронавируса в России

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил о старте третьей волны COVID-19 в России.

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил о старте третьей волны COVID-19 в России.

По словам эксперта, пандемия развивается неравномерно. Заболеваемость растет три месяца, а затем выходит на плато, пояснил медик.

Волнообразный процесс запускается не синхронно, а график отличается в зависимости от страны и региона. Эксперт также напомнил о необходимости вакцинироваться. Он привел в пример другие страны, где соблюдение других мер профилактики не спасло государства от роста заболеваемости.