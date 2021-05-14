Информация об эвакуации из казанской гимназии №27 из-за "минирования" не подтвердилась

Эвакуация детей и сотрудников гимназии №27 в Казани была объявлена не из-за "минирования", а после срабатывания системы пожарной безопасности.

Эвакуация детей и сотрудников гимназии №27 в Казани была объявлена не из-за "минирования", а после срабатывания системы пожарной безопасности.

Задымления в казанской школе зафиксировано не было, однако пожарная сигнализация все же сработала, передает источник Федерального агентства новостей. Вероятно, произошел сбой в системе, спровоцировавший активацию датчиков.

По предварительным данным, из здания вывели 80 детей и 15 взрослых. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.