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16:35   14 Мая 2021
Происшествия

Информация об эвакуации из казанской гимназии №27 из-за "минирования" не подтвердилась

Информация об эвакуации из казанской гимназии №27 из-за "минирования" не подтвердилась

Эвакуация детей и сотрудников гимназии №27 в Казани была объявлена не из-за "минирования", а после срабатывания системы пожарной безопасности. 

Задымления в казанской школе зафиксировано не было, однако пожарная сигнализация все же сработала, передает источник Федерального агентства новостей. Вероятно, произошел сбой в системе, спровоцировавший активацию датчиков.

По предварительным данным, из здания вывели 80 детей и 15 взрослых. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

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#казань #эвакуация #пожарная сигнализация

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