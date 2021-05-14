Бывший зампред Народного Хурала Бурятии может сесть за решетку на десять лет

Прокурор заявил в суде, что Баир Жамбалов не заслуживает смягчения наказания.

В суде Улан-Удэ продолжается рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Народного Хурала Бурятии и экс-секретаря местного отделения «Единой России» Баира Жамбалова, который в январе 2020 года сбил 17-летнюю девушку и оставил умирать на дороге. Позже пострадавшая скончалась в больнице.

Сегодня прокурор попросил у судьи назначить наказание политику в виде лишения свободы сроком на десять лет. Сторона обвинения считает, что Жамбалов не заслуживает более мягкого приговора.

«При наличии неопровержимых доказательств виновности в совершении преступления, и избранного при этом способа защиты, Жамбалов лишил себя возможности на смягчающие обстоятельства», – цитирует прокурора издание Тайга.инфо

Отметим, через несколько часов после ДТП в полицию с повинной пришел не Жамбалов, а местный предприниматель Галуст Пилосян, заявив, что за рулем джипа политика находился именно он. Однако следователи в это не поверили и возбудили дело против непосредственного владельца автомобиля.