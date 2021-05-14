Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:32   14 Мая 2021
Политика

Эрдоган пригрозил Израилю, сравнив ситуацию в Иерусалиме с Нагорным Карабахом

Эрдоган пригрозил Израилю, сравнив ситуацию в Иерусалиме с Нагорным Карабахом

Анкара поддержит Иерусалим так же, как ранее поддержала Баку, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Палестинцы в Иерусалиме могут рассчитывать на поддержку Турции, равную помощи Азербайджану в сражениях за Нагорный Карабах. Параллельно глава Турции решительно осудил действия Израиля. Он заявил, что уже провел переговоры с президентами и премьер-министрами 19 государств по палестино-израильскому конфликту. Необходимо привлечь Организацию Объединенных Наций к урегулированию конфликта, указал Эрдоган.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась 10 мая. Столкновения между израильской полицией и палестинцами в Восточном Иерусалиме обернулись боевыми действиями. Движение ХАМАС наносит ракетные удары по городам Израиля, в ответ ЦАХАЛ применяет авиацию и артиллерию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#эрдоган #оон #иерусалим

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров