Эрдоган пригрозил Израилю, сравнив ситуацию в Иерусалиме с Нагорным Карабахом
Анкара поддержит Иерусалим так же, как ранее поддержала Баку, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Палестинцы в Иерусалиме могут рассчитывать на поддержку Турции, равную помощи Азербайджану в сражениях за Нагорный Карабах. Параллельно глава Турции решительно осудил действия Израиля. Он заявил, что уже провел переговоры с президентами и премьер-министрами 19 государств по палестино-израильскому конфликту. Необходимо привлечь Организацию Объединенных Наций к урегулированию конфликта, указал Эрдоган.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась 10 мая. Столкновения между израильской полицией и палестинцами в Восточном Иерусалиме обернулись боевыми действиями. Движение ХАМАС наносит ракетные удары по городам Израиля, в ответ ЦАХАЛ применяет авиацию и артиллерию.