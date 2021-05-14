Эрдоган пригрозил Израилю, сравнив ситуацию в Иерусалиме с Нагорным Карабахом

Анкара поддержит Иерусалим так же, как ранее поддержала Баку, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара поддержит Иерусалим так же, как ранее поддержала Баку, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Палестинцы в Иерусалиме могут рассчитывать на поддержку Турции, равную помощи Азербайджану в сражениях за Нагорный Карабах. Параллельно глава Турции решительно осудил действия Израиля. Он заявил, что уже провел переговоры с президентами и премьер-министрами 19 государств по палестино-израильскому конфликту. Необходимо привлечь Организацию Объединенных Наций к урегулированию конфликта, указал Эрдоган.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась 10 мая. Столкновения между израильской полицией и палестинцами в Восточном Иерусалиме обернулись боевыми действиями. Движение ХАМАС наносит ракетные удары по городам Израиля, в ответ ЦАХАЛ применяет авиацию и артиллерию.