Пострадавшего при стрельбе в казанской школе ребенка перевели на ИВЛ

Один из пострадавших при стрельбе в казанской школе детей после успешной операции находится на искусственной вентиляции легких.

Один из пострадавших при стрельбе в казанской школе детей после успешной операции находится на искусственной вентиляции легких.

Как сообщила директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Елена Петряйкина, его жизни ничего не угрожает.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко докладывал, что троих детей, пострадавших при стрельбе в Казани, прооперировали в Москве. Двое находятся в состоянии крайней степени тяжести.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Г. зашел в школу с оружием и открыл огонь по людям. От полученных травм скончались семеро детей и двое учителей. Более 20 человек были госпитализированы.