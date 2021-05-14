Автомобилистам перечислили главные проблемы при проведении техосмотра 

Автоэксперты назвали основные проблемы при проведении технического осмотра автомобилей в России. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".

Автоэксперты назвали основные проблемы при проведении технического осмотра автомобилей в России. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".

Глава Санкт-Петербургского регионального совета Ассоциации НАПТО Александр Довгалюк указал на основные недостатки в установленной системе проведения техосмотра транспортного средства. Одним из главных моментов, на что стоит обратить особое внимание, является работа фотофиксации.

"Два месяца работы показали, что <...> она незащищенная оказалась с точки зрения закрепления фото на входе на техосмотр и выезде", — отметил в прямом эфире приглашенный спикер.

По словам Довгалюка, многие моменты техосмотра сотрудники ГИБДД не имеют возможности отследить по чисто физической причине. Это связано с недостатком специализированных кадров и инспекторов. Еще двумя важными проблемами в системе являются увеличенное время, выделенное для осмотра автобусов, и незакрытый вопрос тарификации ТО.