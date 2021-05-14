Сенатор Совфеда решил оставить политику ради тюменского Газпрома

Виктор Назаров принял приглашение стать генеральным директором Газпрома в Тюмени.

Сенатор Совета Федерации и экс-губернатор Омской области Виктор Назаров решил покинуть пост в федеральном парламенте, который занимал с 2018 года. Решение о его отстранении будет рассмотрено на заседании Совфеда 18 мая, сообщил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Вместе с тем пресс-служба тюменского «Газпром межрегионгаз Север» сообщила о назначении Назарова на должность генерального директора компании. Отметим, политик уже работал в этой отрасли в начале 2000-ых годов. Тогда он возглавлял омский Газпром, после чего стал губернатором этого региона.