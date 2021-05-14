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16:48   14 Мая 2021
Россия

Сенатор Совфеда решил оставить политику ради тюменского Газпрома

Сенатор Совфеда решил оставить политику ради тюменского Газпрома

Сенатор Совета Федерации и экс-губернатор Омской области Виктор Назаров решил покинуть пост в федеральном парламенте, который занимал с 2018 года. Решение о его отстранении будет рассмотрено на заседании Совфеда 18 мая, сообщил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Вместе с тем пресс-служба тюменского «Газпром межрегионгаз Север» сообщила о назначении Назарова на должность генерального директора компании. Отметим, политик уже работал в этой отрасли в начале 2000-ых годов. Тогда он возглавлял омский Газпром, после чего стал губернатором этого региона.

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#газпром #совет федерации #экс-губернатор #назаров #омская область

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