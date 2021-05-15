Кремль затянет «красный пояс» потуже, а Иртыш потечет благодаря «Единой России»

Проанализировали шансы «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму и версию о поддержке Кремлем кандидатов от власти в Омской области и Красноярском края, где сильны позиции КПРФ.

На этой неделе президент Владимир Путин нашел в своем графике время для встреч с губернаторами. Побеседовать на камеры с первым лицом 11 мая удалось главе Красноярского края Александру Уссу, а на следующий день его коллеге из Омской области Александру Буркову.

Тематика встреч была схожей: по Красноярску обсуждалось развитие авиаузла, проект метро и строительство делового квартала «Красноярск-Сити», по Омску — масштабный инфраструктурный проект «Северный обход», который позволит избавить город от потока большегрузов и, соответственно, от пробок.

Внимание главы государства к проблемам сибирских регионов экспертное сообщество интерпретировало в контексте подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму. Речь идет о субъектах федерации из так называемого «красного пояса» Сибири, где традиционно сильны позиции КПРФ. Помимо Красноярского края и Омской области, к нему принято относить Иркутскую, Челябинскую, Новосибирскую области и Хабаровский край.

Якобы, встреча Путина с Бурковым и Уссом — демонстрация вовлеченности Кремля в социально-экономическую повестку представляемых ими регионов, создает позитивный образ будущего и добавляет очков в копилку «Единой России» на предстоящих выборах в противовес коммунистам.

Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов в беседе с «Политикой Сегодня» не сомневается, что «ЕР» будет цепляться за любую возможность привлечь голоса, в том числе позиционировать в выгодном для себя свете встречи губернаторов с главой государства.

«Все будет лыко в строку. Любая встреча Путина с губернатором, любая поправка правительственной комиссии трехсторонней на увеличение финансирования регионов будет подаваться, как мыши сношаются благодаря «Единой России», река течет благодаря «Единой России», Путин встречается с губернаторами благодаря «Единой России», чтобы КПРФ там не победила. Пиар есть пиар», — говорит он.

Впрочем, пиар «ЕР» на выборах в Госдуму 2016 года на берегах Иртыша, вероятно, оказался не столь полезен, как опыт настоящей конкурентной борьбы. По сравнению с 2011 годом явка в регионе просела с 55% до 38%, а КПРФ заставила партию власти серьезно попотеть, заручившись 25% голосов против 36% у «ЕР».

В Красноярском крае на прошлых выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 40% голосов против 14% у КПРФ, но тут относительно неплохо выступила партия Жириновского — за ЛДПР проголосовало 20% избирателей при явке 36%.

Гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов полагает, что нынешние показатели рейтинга «ЕР» и подготовка к предстоящей выборной борьбе имеют весьма опосредованное отношение к встречам Путина с губернаторами регионов «красного пояса».

«И у Усса, и у Буркова была череда серьезных проблем, она предшествовала этим встречам. У Усса всем известные проблемы, у Буркова череда коррупционных скандалов, вплоть до комичных ситуаций, когда министры стали теряться в тайге. В целом положение и Усса, и Буркова достаточно неустойчивое, поэтому бы интерпретировал эти встречи, как желание президента лично посмотреть на них, разобраться и, если угодно, дать личный сигнал о том, что необходимо как-то серьезней относиться к своим обязанностям. Я бы это считал неким последним президентским предупреждением», — привел свою версию эксперт.

Пока губернаторы решают свои проблемы, «Единая Россия» готовится к федеральным и региональным выборам 2021 года. В апреле была открыта онлайн-регистрация на внутрипартийные выборы. В связи с пандемией коронавируса граждане смогут поддержать своих кандидатов для последующего выдвижения в Госдуму или региональные парламенты исключительно в электронном виде.

Конкуренты «ЕР» твердят, что вместе с изменением формата праймериз в рядах партии власти обнажился кадровый голод. Якобы списки в целом, в Красноярском крае и Омской области, в частности, не могут похвастаться обилием ярких и узнаваемых политиков. К политическим тяжеловесам в Красноярске можно отнести разве что действующего депутата Госдумы Юрия Швыткина. Среди знаменитостей «ЕР» из Омска желание побороться за мандат изъявили действующий депутат ГД, Герой РФ Дмитрий Перминов и мэр города Оксана Фадина. Последняя, по мнению политолога Инны Ветренко, имеет очень высокий антирейтинг.

Сергей Обухов, напротив, убежден, что «Единая Россия» не испытывает дефицита узнаваемых и авторитетных личностей:

«Видные персонажи у «Единой России» — представительница группы «Тату», нам всем объявила, что она любит Америку, что ненавидит Россию. Чем не видный персонаж? Господин Шипулин биатлонист, прославившийся тем, что победив на выборах, не ходит голосовать в Госдуму. Телеведущие бесконечные. У них богатая кадровая скамейка, все хорошо с кадрами: селебрити, шоумены, звезды».

По мнению Сергея Старовойтова пример объявившей о своих депутатских амбициях Юлии Волковой не иллюстрирует ситуацию с кадрами в партии власти. Статус поп-звезды 2000-х не гарантирует певице место в нижней палате, считает он, а участие подобных персонажей в праймериз скорее служит инструментом привлечения внимания к самому формату.

«С кадрами у «Единой России» проблем нет, потому что это единственный инструмент, который позволяет региональным политикам выйти на федеральный уровень», — считает эксперт.

Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября. Помимо выборов депутатов Госдумы в Омской области и Красноярском крае, состоятся выборы в региональные законодательные собрания. Согласно опросам ВЦИОМ, по состоянию на 8 мая «Единая Россия» остается самой популярной партией в России (29,6), на втором месте расположилась КПРФ (12,2) и замыкает тройку ЛДПР (10,7).