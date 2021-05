Байден передумал обвинять РФ в крупнейшей хакерской атаке, но оттепели никто не ждет

Хакерская группа DarkSide взломала сеть оператора трубопровода Colonial Pipeline. Почему США перешли от обвинений в адрес России к диалогу с ней, разобралась «Политика Сегодня».

Вот уже неделю в США пытаются оправиться после громкой хакерской атаки на оператора трубопровода Colonial Pipeline — крупнейшей американской артерии, обеспечивающей атлантическое побережье страны нефтепродуктами.

Несмотря на возобновление работы, оператору потребуется еще несколько дней на то, чтобы полностью привести в норму систему поставок. До этого момента отдельные потребители столкнутся с нехваткой горючего, предупредили в компании.

Ответственность за атаку на важный для США элемент инфраструктуры взяла на себя группировка DarkSide, появившаяся в киберпространстве летом прошлого года. Мгновенно зацепившись за эту ниточку, крупные американские СМИ в один голос заявили, что упомянутые хакеры якобы «происходят из России».

Однако спустя несколько дней в Белом доме опровергли эту информацию. Сославшись на подготовленный Федеральным бюро расследований (ФБР) доклад, президент США Джо Байден заверил, что Москва непричастна к атаке.

Эксперты убеждены в том, что резкая смена риторики американского истеблишмента — не что иное, как «дипломатическая форточка», которую Байден оставил Путину для поддержания минимального диалога. Однако в глобальном плане США не перестанут винить во всех бедах своего потенциального внешнего врага.

Что произошло?

В ночь на 7 мая Colonial Pipeline стала жертвой беспрецедентной хакерской атаки. Группа DarkSide проникла в систему управляющей компании и похитила около 100 гигабайт конфиденциальной информации, пригрозив «слить» все данные в интернет.

На взлом сети Colonial Pipeline хакеры не поскупились. На одну только компьютерную систему для вымогательства денег они потратили десятки миллионов долларов. Речь идет о зловредной программе Ransomware, которая позволила им фактически «запереть» украденные сведения на компьютерах до тех пор, пока жертва кибератаки не заплатит выкуп.

Впрочем, дорогостоящая операция довольно быстро окупилась. По сведениям Bloomberg и The New York Times, компания Colonial Pipeline все-таки отдала хакерам около 75 биткоинов (примерно $5 млн).

Чтобы «сдержать угрозу», на время остановившую все операции, организация приняла решение отключить некоторые системы. В свою очередь министерство транспорта США объявило чрезвычайное положение в 17 штатах страны.

На этом фоне мгновенно выросли цены на американские нефтепродукты. Эксперты начали бить тревогу, заявив, что чем дольше не работает артерия, тем выше риск серьезных экономических последствий.

Не желая усугублять ситуацию, компания после недельного простоя возобновила деятельность своих магистралей.

Colonial Pipeline can now report that we have restarted our entire pipeline system and that product delivery has commenced to all markets we serve. https://t.co/kpWNw0UQve pic.twitter.com/9r5hA2CLNn