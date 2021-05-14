Байден передумал обвинять РФ в крупнейшей хакерской атаке, но оттепели никто не ждет

Хакерская группа DarkSide взломала сеть оператора трубопровода Colonial Pipeline. Почему США перешли от обвинений в адрес России к диалогу с ней, разобралась «Политика Сегодня».

Вот уже неделю в США пытаются оправиться после громкой хакерской атаки на оператора трубопровода Colonial Pipeline — крупнейшей американской артерии, обеспечивающей атлантическое побережье страны нефтепродуктами.

Несмотря на возобновление работы, оператору потребуется еще несколько дней на то, чтобы полностью привести в норму систему поставок. До этого момента отдельные потребители столкнутся с нехваткой горючего, предупредили в компании.

Ответственность за атаку на важный для США элемент инфраструктуры взяла на себя группировка DarkSide, появившаяся в киберпространстве летом прошлого года. Мгновенно зацепившись за эту ниточку, крупные американские СМИ в один голос заявили, что упомянутые хакеры якобы «происходят из России».

Однако спустя несколько дней в Белом доме опровергли эту информацию. Сославшись на подготовленный Федеральным бюро расследований (ФБР) доклад, президент США Джо Байден заверил, что Москва непричастна к атаке.

Эксперты убеждены в том, что резкая смена риторики американского истеблишмента — не что иное, как «дипломатическая форточка», которую Байден оставил Путину для поддержания минимального диалога. Однако в глобальном плане США не перестанут винить во всех бедах своего потенциального внешнего врага.

Что произошло?

В ночь на 7 мая Colonial Pipeline стала жертвой беспрецедентной хакерской атаки. Группа DarkSide проникла в систему управляющей компании и похитила около 100 гигабайт конфиденциальной информации, пригрозив «слить» все данные в интернет.

На взлом сети Colonial Pipeline хакеры не поскупились. На одну только компьютерную систему для вымогательства денег они потратили десятки миллионов долларов. Речь идет о зловредной программе Ransomware, которая позволила им фактически «запереть» украденные сведения на компьютерах до тех пор, пока жертва кибератаки не заплатит выкуп.

Впрочем, дорогостоящая операция довольно быстро окупилась. По сведениям Bloomberg и The New York Times, компания Colonial Pipeline все-таки отдала хакерам около 75 биткоинов (примерно $5 млн).

Чтобы «сдержать угрозу», на время остановившую все операции, организация приняла решение отключить некоторые системы. В свою очередь министерство транспорта США объявило чрезвычайное положение в 17 штатах страны.

На этом фоне мгновенно выросли цены на американские нефтепродукты. Эксперты начали бить тревогу, заявив, что чем дольше не работает артерия, тем выше риск серьезных экономических последствий.

Не желая усугублять ситуацию, компания после недельного простоя возобновила деятельность своих магистралей.

«Colonial Pipeline теперь может сообщить, что перезапустила всю свою трубопроводную систему и что доставка продуктов началась на все обслуживаемые нами рынки», — заявило руководство в Twitter.

Colonial Pipeline can now report that we have restarted our entire pipeline system and that product delivery has commenced to all markets we serve. https://t.co/kpWNw0UQve pic.twitter.com/9r5hA2CLNn — Colonial Pipeline (@Colpipe) May 13, 2021

Виновники торжества

10 мая ряд американских СМИ заявил, что к инциденту может быть причастна Россия. По утверждению CNN, хакеры DarkSide напрямую связаны с Москвой, поскольку эта группа, как правило, атакует страны, в которых не говорят по-русски. Об этом телекомпании якобы сообщили бывшие сотрудники администрации США, работавшие в сфере кибербезопасности.

При этом в The Washington Post заявили, что хакеры DarkSide — выходцы из Восточной Европы. Впрочем, газета тут же напомнила, что ранее американское правительство вполне отчетливо указало на связь между Россией и вирусами-вымогателями.

Агентство Bloomberg предпочло золотую середину, предположив, что взломщики могут быть как с российской, так и восточноевропейской стороны.

При своем мнении осталась телекомпания NBC, посчитавшая, что атака явно исходила не от государства. Все признаки указывали на то, что нападение на Colonial Pipeline стало частью «преступной схемы», убеждены в NBC.

13 мая министр энергетики Дженнифер Грэнхолм подтвердила невиновность России. Она призвала «проявлять максимальную осторожность» вне зависимости от того, внутренняя ли действует группировка или международная.

«Это произошло не с государственным предприятием. Мы считаем, что прямой связи с Россией не было, кроме того, что эта группа хакеров происходит из Восточной Европы или России», — отметила Грэнхолм.

В свою очередь зампомощника главы Белого дома по национальной безопасности Энн Нюбергер, как и CNN, сообщила, что кибератаку совершили уголовные элементы, а не какое-то государство.

В любом случае утверждать, что нападение на Colonial Pipeline совершили из России — нельзя, констатировала президент компании Info Watch Наталья Касперская. По ее словам, такую операцию могли провернуть и взломщики из ЦРУ, маскирующиеся под разные виды мировых хакерских групп.

Касперская напомнила, что такое спецподразделение агентства — UMBRAGE — упоминалось в расследовании WikiLeaks 2017 года.

«И там были перечислены страны, под чьи хакерские группы эта UMBRAGE маскируется. Это Россия, Северная Корея, Китай, Иран. И поэтому сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны — нельзя», — сказала Касперская РИА Новости.

Дипломатическая форточка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам. Он также выразил сожаление, что Вашингтон не идет на контакт с Москвой в области противодействия киберугрозам.

«Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи», — сказал Песков.

За профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности выступили и в посольстве России в США. По словам дипломатов, Москва не проводит «злонамеренных» операций в виртуальном пространстве.

«Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами», — сказано в заявлении российской дипмиссии в Facebook.

Словно услышав сетования российской стороны, Джо Байден изъявил желание разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. Эту тему он предложил обсудить на встрече с Владимиром Путиным.

«Я ожидаю, что это одна из тем, которую я буду обсуждать с президентом Путиным», — сказал американский лидер.

Кроме того, Байден выразил уверенность в том, что власти РФ не причастны к кибератаке на трубопровод.

«В чем я уверен, так в том, что верно прочел доклад ФБР. В нем говорится, что они, он [Путин] не был замешан [в кибератаке на Colonial Pipeline]», — отметил глава Белого дома.

Впрочем, руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО Николай Топорнин в кардинальную смену риторики США по России не поверил. Эксперт напомнил о том, что строительство германо-российского трубопровода «Северный поток — 2» не может завершиться как раз из-за регулярно усиливающегося санкционного давления со стороны Вашингтона.

«Пока я не вижу перелома во взаимодействии двух стран. Конечно, давно пора объединять усилия в борьбе против киберпреступников. В противном случае, американцы скажут, что российские спецслужбы попустительствуют хакерам, а те без санкций продолжают свою губительную деятельность», — иронизирует Топорнин в беседе с «Политикой Сегодня».

По мнению дипломата, ничего нового от грядущей встречи Путина и Байдена также ждать не приходится. Виной тому — сильное расхождение позиций двух держав по ряду вопросов.

«Хорошо, если не будет дальнейшей эскалации. Появится пауза, во время которой стороны отойдут от жесткой риторики, не будут высылать дипломатов, обмениваться санкциями. Сейчас американцы немного снизили накал против РФ, потому что готовятся реформировать экономику, еще большая заноза для них — Китай. У Байдена отношения с Россией — не на первом месте», — не сомневается собеседник издания.

Однако глава Белого дома неоднократно выступал за сохранение диалога с Москвой, о чем свидетельствует и продление двустороннего договора СНВ-III. С другой стороны, продолжил Топорнин, каких-либо других глобальных шагов между странами в позитивном ключе пока не было и не предвидится.

«То есть Байден оставляет такую дипломатическую форточку, чтобы уж процессы шли и переговоры с Россией были минимальные, но в глобальном плане они все равно подозревают страну во всех смертных грехах: во вмешательстве в выборы, теперь вот этот трубопровод. Пока компромисса у нас нет», — подытожил Топорнин.

Впервые Байден предложил Путину провести российско-американский саммит на территории «третьей страны» 13 апреля. В начале мая глава Белого дома выразил надежду на встречу с президентом России в июне. Помощник Путина Юрий Ушаков также указал, что саммит лидеров двух стран может пройти в июне.