Владимир Молчанов опроверг сообщения прессы об экстренной госпитализации

Известный телеведущий Владимир Молчанов прокомментировал сообщения о своей экстренной госпитализации. Диктор признался, что лег в больницу на плановые процедуры.

Известный телеведущий Владимир Молчанов прокомментировал сообщения о своей экстренной госпитализации. Диктор признался, что лег в больницу на плановые процедуры.

В прессе недавно появилась информация, что Молчанова экстренно доставили в больницу. Сообщалось, что знаменитости потребовалась срочная операция из-за осложнений тяжелого заболевания. На сложившуюся ситуацию решил отреагировать сам телеведущий.

"Что за глупость? Я планово лег. У меня был в январе COVID. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено. Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются", — опроверг он сообщения прессы в интервью РИА Новости.

Молчанов стал известен как автор и ведущий передачи "До и после полуночи". С 2014 года он является руководителем мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".