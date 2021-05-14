Вострецов поддержал стратегию Роспотребнадзора по защите РФ от инфекционных угроз

Роспотребнадзор справился с трудностями пандемии и разработал методику противостояния коронавирусу. Такое мнение высказал депутат ГД РФ Сергей Вострецов.

Роспотребнадзор справился с трудностями пандемии и разработал методику противостояния коронавирусу. Такое мнение высказал депутат ГД РФ Сергей Вострецов.

Роспотребнадзор создал стратегию защиты России от новых инфекционных угроз через наблюдение за ситуацией с пандемией, а также ускорение темпов вакцинации и тестирования населения. Эти действия со стороны ведомства поддержал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

"То, что Роспотребнадзор прорабатывает дополнительные механизмы защиты, — это здорово! У нас и так уже система здравоохранения готова — госпитали построены, специалисты по инфекционным заболеваниям прошли боевое крещение", — отметил парламентарий в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

Риски появления опасных заболеваний в РФ могут быть связаны не только с природными явлениями, но и с планами конкретных лиц, добавил Вострецов. Он уточнил, что, судя по данным высокопоставленных военных, американцы могут разворачивать вокруг России специальные лаборатории. Не исключено, что против РФ может применяться биологическое оружие. Недруги Российской Федерации могут использовать такие методы, чтобы не быть вовлеченными в прямой конфликт.

Опыт, приобретенный Россией в пандемию, пригодится в будущем, уверен Вострецов. Теперь перед любой угрозой россияне будут более мобилизованы. Граждане осведомлены о важности использования средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования.