The Guardian: Солженицына могли лишить Нобелевской премии в 1970 году

Авторы британской газеты рассказали, почему в Шведской академии опасались за здоровье советского писателя.

Недавно рассекреченные документы из архивов Шведской академии говорят о том, что советский и российский писатель Александр Солженицын в 1970-м году мог и не получить Нобелевскую премию по литературе. Бумаги хранят свидетельства ожесточенных споров, которые велись вокруг фигуры советского диссидента, сообщает британская газета The Guardian.

«Есть внешние обстоятельства, которые, по общему признанию, чрезвычайно трудно оценить: принесет ли Нобелевская премия Солженицыну пользу или вред. Агитация за его кандидатуру не учитывает последствий для него же. Речь идет прежде всего о выступлении против Советского Союза. Однако Нобелевская премия не должна стать полем битвы между различными политическими интересами», — писал в те годы член Шведской академии Артур Лундквист.

Масштабная агитационная работа со знаком минус была развернута против Солженицына в 1968 году. К тому моменту писатель уже успел опубликовать свой знаменитый рассказ «Один день Ивана Денисовича», а главы его романа «Раковый корпус» печатались самиздатом. В 1970 году ему присудили Нобелевскую премию «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы».

Это был первый случай в истории премии, когда с момента первой публикации победителя до вручения ему награды прошло так мало времени — всего восемь лет (Михаил Шолохов, к примеру, шел к этому 42 года). Автор «Тихого дона», по мнению авторов The Guardian, в свое время «был принят советским правительством», поэтому некоторые судьи призывали вручить премию и Солженицыну, который в своих произведениях рассказал об ужасах сталинских лагерей.

«Именно потому, что мы дали премию сталинисту Шолохову в 1965 году, беспристрастность требует, чтобы мы также могли дать ее коммунисту, более критичному к системе, такому как Солженицын», — критиковал коллег член академии Генри Олссон.

Некоторые судьи Нобелевской премии также высказывали точку зрения, что тексты Александра Солженицына обладают сомнительной художественной ценностью. С такой позицией выступал, в частности, Артур Лундквист, который находил романы других писателей XX века более интересными.

В конечном итоге премию писателю все же присудили, однако почетную грамоту и денежное вознаграждение Солженицыну удалось забрать лишь в 1974 году, когда писателя изгнали из СССР. До этого момента драматург боялся ехать в Стокгольм, так как считал, что советское правительство не пустит его обратно на родину.

Планировалось, что шведский театральный режиссер Рагнар Гиров вручит Солженицыну премию прямо в его московской квартире, но Кремль отказал иностранцу в получении визы. Советского диссидента это вывело из себя. Автор лагерных произведений написал письмо в Шведскую академию и попросил «сохранить нобелевские знаки отличия на неопределенный срок».

«Если я сам не проживу достаточно долго, я завещаю задачу их получения моему сыну», — завещал Солженицын.

После того, как Юрий Андропов (тогда еще член Политбюро ЦК КПСС) инициировал выдворение писателя из Советского Союза, Александр Солженицын скитался по Европе. В 1976 году он со своей семьей переехал в Соединенные Штаты. Автор «Одного для Ивана Денисовича» скончался в Москве в 2008 году.