Собянин призвал москвичей вакцинироваться на фоне роста заболеваемости COVID-19

Оперативный штаб зафиксировал рост заболеваемости в Москве. В связи с этим мэр города Сергей Собянин призвал горожан вакцинироваться.

Оперативный штаб зафиксировал рост заболеваемости в Москве. В связи с этим мэр города Сергей Собянин призвал горожан вакцинироваться.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил обстановку с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в российской столице. По его словам, она является стабильной, однако сам уровень заболеваний достаточно большой.

"Ситуация, она в общем и целом стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил", — заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

Градоначальник также призвал всех жителей Москвы пройти процедуру вакцинации от коронавируса. Для удобства горожан мобильные пункты вакцинации работают в торговых центрах и на территории московских парков.