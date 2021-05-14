Путин опасается ареста сотрудничающих с Россией украинских политиков

Президент России Владимир Путин опасается ареста всех сотрудничающих с Москвой украинских политиков на фоне ситуации с депутатом Рады Виктором Медведчуком.

Президент России Владимир Путин опасается ареста всех сотрудничающих с Москвой украинских политиков на фоне ситуации с депутатом Рады Виктором Медведчуком.

Российский лидер прокомментировал обстановку в Незалежной на оперативном совещании с членами Совбеза. По его словам, на Украине осуществляется зачистка политического поля. Владимир Путин указал на отсутствие реакции Запада. Президент РФ дал такой комментарий на фоне ареста главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.