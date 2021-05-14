Звезда "Фантастических тварей" получил три года тюрьмы за изнасилование

Шотландского актера Кевина Гатри, исполнителя роли мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари", приговорили к трем годам тюрьмы за нападение с целью изнасилования.

Шотландского актера Кевина Гатри, исполнителя роли мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари", приговорили к трем годам тюрьмы за нападение с целью изнасилования.

Гатри также внесли в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера. Как сообщалось в суде, в тот вечер осужденный был в баре вместе с актером Скоттом Ридом. Они ждали общую знакомую. По пути на встречу с мужчинами девушке стало плохо, и они отвезли ее домой к Риду, чтобы вызвать скорую.

Пока его друг вызывал медиков, Гатри вступил с ней в половой контакт, когда остался один на один с девушкой. По словам потерпевшей, она не осознавала, что происходит, и не сразу обратилась за помощью, потому что была напугана.