"ЕР" временно приостановила членство сенатора Королева после "автомобильного" скандала

"Единая Россия" временно остановила членство сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева в партии. Решение было принято после скандала с автомобилем политика.

"Единая Россия" временно остановила членство сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева в партии. Решение было принято после скандала с автомобилем политика.

Накануне в Сети появилась неоднозначная видеозапись. На кадрах человек, похожий на Королева, едет на Lexus по Липецку со спущенными колесами. Автомобиль иногда выскакивает на разделительную полосу, передает сайт 360tv.ru. Пользователи считают причиной инцидента алкогольное опьянение. Сенатор отрицает эту версию и заявляет, что у него "придавило сердце".

"В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии", — заявил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Расследование инцидента должно быть максимально прозрачным. Оно не должно оставить у кого-то вопросы о произошедшем, добавил секретарь генсовета.