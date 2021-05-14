Королеву приостановили членство в «Единой России» после опасной езды в Липецке

«Единая Россия» приостановила членство в партии сенатора Совета Федерации Олега Королева после инцидента в Липецке до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 13 мая политика на черном Lexus остановили сотрудники ГИБДД, заподозрив, что тот сел за руль в нетрезвом состоянии. Автомобиль неоднократно выезжал на «встречку», а после сбил несколько дорожных знаков. От теста на алкоголь Королев отказался.

Ранее мы сообщали, что липецкий сенатор опроверг обвинения в том, что ехал по городу пьяный. Согласно версии политика, за рулем у него случился приступ мерцательной аритмии, из-за чего потемнело в глазах. После этого он обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД, и те отвезли его домой.