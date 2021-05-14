Вирусолог предположил, как в будущем будут лечить коронавирус

Ученый рассказал, как используемые лекарства будут влиять на COVID-19 в будущем, а также сообщил о развитии вируса.

Ученый рассказал, как используемые лекарства будут влиять на COVID-19 в будущем, а также сообщил о развитии вируса.

COVID-19 в дальнейшим станет невосприимчив к лекарствам, которые применяются в настоящее время, считает директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова, профессор департамента фундаментальных исследований Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов. Он отметил, что в процессе развития вируса появятся новые штаммы.

По словам специалиста, медикам необходимо разрабатывать новые препараты. Он подчеркнул, что коронавирус станет сезонным заболеванием, и не стоит рассчитывать на то, что вирус исчезнет в ближайшие годы. Врач считает, что вакцинация полезна даже тем, кто переболел COVID-19.

Ранее 360tv.ru сообщил, что российский ученый не исключил появления менее чувствительных к вакцинам штаммов коронавируса. Он отметил, что виной этому может послужить низкий уровень вакцинации в странах третьего мира.