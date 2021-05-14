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14:31   14 Мая 2021
Политика

Путин рассказал, во что Запад превращает Украину

Путин рассказал, во что Запад превращает Украину

Президент России Владимир Путин уделил внимание ситуации на Украине во время выступления на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

По его словам, киевское руководство открыто занимается зачисткой политического пространства в стране. А западные государства продолжают закрывать глаза на эти процессы.

"Украину превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию", — сказал он.

Ранее стало известно, что депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука посадили под домашний арест. Правоохранители обвиняют его в передаче секретной информации третьим лицам.

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#путин #украина #запад

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