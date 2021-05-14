Путин рассказал, во что Запад превращает Украину

Президент России Владимир Путин уделил внимание ситуации на Украине во время выступления на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

Президент России Владимир Путин уделил внимание ситуации на Украине во время выступления на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

По его словам, киевское руководство открыто занимается зачисткой политического пространства в стране. А западные государства продолжают закрывать глаза на эти процессы.

"Украину превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию", — сказал он.

Ранее стало известно, что депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука посадили под домашний арест. Правоохранители обвиняют его в передаче секретной информации третьим лицам.