Ожидается, что такой режим будет действовать до 16 июля.

Посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для американских граждан. Об этом говорится на официальном сайте дипмиссии.

Отмечается, что российские власти уведомили посольство США о том, что будет отложен запрет на прием на работу иностранных граждан представительством США в РФ.

До 16 июля ведомство снова будет осуществлять выдачу консульских справок о рождении за границей, проводить ограниченный спектр нотариальных услуг и связанные с паспортами операции.

Кроме того, продолжится процесс оформления иммигрантских виз в неотложных случаях. В ведомстве напомнили, что американцы, у которых истек срок визы, должны в течение ближайшего месяца покинуть Россию или обратиться в МВД для продления разрешения на пребывание в России.