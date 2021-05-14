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14:16   14 Мая 2021
Политика

Посольство США в Москве временно возобновляет услугим для американцев

Посольство США в Москве временно возобновляет услугим для американцев

Посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для американских граждан. Об этом говорится на официальном сайте дипмиссии.

Отмечается, что российские власти уведомили посольство США о том, что будет отложен запрет на прием на работу иностранных граждан представительством США в РФ.

До 16 июля ведомство снова будет осуществлять выдачу консульских справок о рождении за границей, проводить ограниченный спектр нотариальных услуг и связанные с паспортами операции.

Кроме того, продолжится процесс оформления иммигрантских виз в неотложных случаях. В ведомстве напомнили, что американцы, у которых истек срок визы, должны в течение ближайшего месяца покинуть Россию или обратиться в МВД для продления разрешения на пребывание в России.

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#россия #сша #посольство

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