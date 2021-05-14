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15:03   14 Мая 2021
Россия

«Сошла с ума». Как россияне встречают Юлию Волкову на пути к Госдуме

«Сошла с ума». Как россияне встречают Юлию Волкову на пути к Госдуме

Не так давно на политическом горизонте страны зажглась новая звезда. Экс-солистка группы «Тату», а ныне кандидат в депутаты Госдумы от Ивановской области на праймериз «Единой России» Юлия Волкова в минувший четверг обратилась к соотечественникам с предвыборной речью. Из нее россияне узнали сразу две вещи: что для бывшей пассии певца Влада Топалова они – «самые замечательные», и что «так больше нельзя».

«Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду [в Госдуму], чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить», — объяснила свои политические амбиции певица.

Волкова посетовала, что действующие российские политики «не справляются со своими задачами», поэтому ей не остается ничего другого, кроме как самой навести порядок в самых отдаленных уголках страны. Именно на потребности регионов должны в первую очередь распределяться государственные ресурсы, считает бывшая солистка «Тату».

Проблем в республиках и областях, в том числе в Центральном федеральном округе, немало, подчеркнула Волкова. Она отметила и безалаберность «турецких инвесторов», которые не позаботились об экологии Города невест, и высокий уровень коррупции среди местных чиновников, и одиноких ивановских женщин. Отдельно певица напомнила избирателям про плачевное состояние дорожного покрытия в регионе, дав отсылки к нетленным хитам коллег по музыкальному цеху, композитора Игоря Корнелюка и американского джазмена Луи Армстронга:

«Знаю о дорогах, которых нет. <…> Наш путь – путь к миру. И мир станет прекрасней».

«Я сошла с ума». Как россияне встречают Юлию Волкову на пути к Госдуме

Такая озабоченность проблемами родного края со стороны Юлии Волковой слабо вяжется с ее тезисами 2014 года. Напомним, тогда певица признавалась в любви Соединенным Штатам и объявляла, что патриоткой себя не считает.

Зрители YouTube не оставили без внимания предвыборный спич госпожи Волковой. Комментаторы обвинили кандидата в депутаты в лицемерии и вранье, а некоторые из постоянных слушателей вовсе потеряли веру в артистку.

Prt scrn YouTube.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который ранее выступал с поддержкой «исцелившейся» от ЛГБТ-идеологии Юлии Волковой, от своих убеждений не отрекся. Негативный «глас народа» парламентарий оценил с положительной стороны, ведь это лишний раз подтверждает успешную работу механизма праймериз. Милонов, впрочем, допустил, что не всем людям придется по душе позиция новоиспеченного кандидата:

«Я считаю, что праймериз на то и нужен, чтобы не чиновники, а сами люди реагировали на будущих кандидатов. Это позволит партии определиться с более достойным человеком. <…> Я рад, что некоторые люди стараются, у каждого получается по-разному. Может быть жителям [Ивановской области] понравится программа Волковой? Тогда мы должны будем согласится с этими выводами. Я гораздо больше уважаю тех, кто заявился, имея активную гражданскую позицию, чем тех, кто не заявился и только умеет критиковать власть. Вот это для меня не совсем понятная позиция. Хочет человек? Пускай выдвигается».

«Я сошла с ума». Как россияне встречают Юлию Волкову на пути к Госдуме

Пока жители Ивановской области кандидатуру госпожи Волковой всерьез не воспринимают. Против бывшей солистки «Тату» ополчились даже виртуальные комментаторы: местные Telegram-каналы пишут, что сразу после выдвижения на праймериз личную страницу девушки в Instagram атаковали более 600 ботов, которые принялись оставлять однотипные оскорбительные комментарии.

Ивановские политологи уверены в том, что выдвижение Волковой в Госдуму от «Единой России» — дело рук столичных политтехнологов.

«Историю с выдвижением на праймериз "Единой России" в Ивановской области Юлии Волковой придумали не местные хитрые головы. И, понятно, это не инициатива экс-солистки "Тату". Это подарок федеральных технологов. Это же где Ивановская область так нагрешила?», — возмутились эксперты.

Гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов солидарен с точкой зрения региональных политологов.

«Понятно для чего это [выдвижение Волковой] делается. Это делается для того, чтобы сделать предварительное голосование "Единой России" более эмоциональным, привлечь внимание к партии и, если угодно, это такой рекламный ход. Я бы не проводил прямую связь между заявлениями певицы Волковой и ее депутатскими перспективами. Приглашают артистов для массовки и украшения праздника», — заверил эксперт.

Примечательно, что впервые про слова Юлии Волковой о любви к Америке вспомнили на украинском телевидении.

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#россия #госдума #праймериз #единая россия

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