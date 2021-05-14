«Сошла с ума». Как россияне встречают Юлию Волкову на пути к Госдуме

Бывшая солистка группы «Тату» столкнулась с волной хейта после выпуска предвыборного ролика.

Не так давно на политическом горизонте страны зажглась новая звезда. Экс-солистка группы «Тату», а ныне кандидат в депутаты Госдумы от Ивановской области на праймериз «Единой России» Юлия Волкова в минувший четверг обратилась к соотечественникам с предвыборной речью. Из нее россияне узнали сразу две вещи: что для бывшей пассии певца Влада Топалова они – «самые замечательные», и что «так больше нельзя».

«Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду [в Госдуму], чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить», — объяснила свои политические амбиции певица.

Волкова посетовала, что действующие российские политики «не справляются со своими задачами», поэтому ей не остается ничего другого, кроме как самой навести порядок в самых отдаленных уголках страны. Именно на потребности регионов должны в первую очередь распределяться государственные ресурсы, считает бывшая солистка «Тату».

Проблем в республиках и областях, в том числе в Центральном федеральном округе, немало, подчеркнула Волкова. Она отметила и безалаберность «турецких инвесторов», которые не позаботились об экологии Города невест, и высокий уровень коррупции среди местных чиновников, и одиноких ивановских женщин. Отдельно певица напомнила избирателям про плачевное состояние дорожного покрытия в регионе, дав отсылки к нетленным хитам коллег по музыкальному цеху, композитора Игоря Корнелюка и американского джазмена Луи Армстронга:

«Знаю о дорогах, которых нет. <…> Наш путь – путь к миру. И мир станет прекрасней».

Такая озабоченность проблемами родного края со стороны Юлии Волковой слабо вяжется с ее тезисами 2014 года. Напомним, тогда певица признавалась в любви Соединенным Штатам и объявляла, что патриоткой себя не считает.

Зрители YouTube не оставили без внимания предвыборный спич госпожи Волковой. Комментаторы обвинили кандидата в депутаты в лицемерии и вранье, а некоторые из постоянных слушателей вовсе потеряли веру в артистку.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который ранее выступал с поддержкой «исцелившейся» от ЛГБТ-идеологии Юлии Волковой, от своих убеждений не отрекся. Негативный «глас народа» парламентарий оценил с положительной стороны, ведь это лишний раз подтверждает успешную работу механизма праймериз. Милонов, впрочем, допустил, что не всем людям придется по душе позиция новоиспеченного кандидата:

«Я считаю, что праймериз на то и нужен, чтобы не чиновники, а сами люди реагировали на будущих кандидатов. Это позволит партии определиться с более достойным человеком. <…> Я рад, что некоторые люди стараются, у каждого получается по-разному. Может быть жителям [Ивановской области] понравится программа Волковой? Тогда мы должны будем согласится с этими выводами. Я гораздо больше уважаю тех, кто заявился, имея активную гражданскую позицию, чем тех, кто не заявился и только умеет критиковать власть. Вот это для меня не совсем понятная позиция. Хочет человек? Пускай выдвигается».

Пока жители Ивановской области кандидатуру госпожи Волковой всерьез не воспринимают. Против бывшей солистки «Тату» ополчились даже виртуальные комментаторы: местные Telegram-каналы пишут, что сразу после выдвижения на праймериз личную страницу девушки в Instagram атаковали более 600 ботов, которые принялись оставлять однотипные оскорбительные комментарии.

Ивановские политологи уверены в том, что выдвижение Волковой в Госдуму от «Единой России» — дело рук столичных политтехнологов.

«Историю с выдвижением на праймериз "Единой России" в Ивановской области Юлии Волковой придумали не местные хитрые головы. И, понятно, это не инициатива экс-солистки "Тату". Это подарок федеральных технологов. Это же где Ивановская область так нагрешила?», — возмутились эксперты.

Гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов солидарен с точкой зрения региональных политологов.

«Понятно для чего это [выдвижение Волковой] делается. Это делается для того, чтобы сделать предварительное голосование "Единой России" более эмоциональным, привлечь внимание к партии и, если угодно, это такой рекламный ход. Я бы не проводил прямую связь между заявлениями певицы Волковой и ее депутатскими перспективами. Приглашают артистов для массовки и украшения праздника», — заверил эксперт.

Примечательно, что впервые про слова Юлии Волковой о любви к Америке вспомнили на украинском телевидении.