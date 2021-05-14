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13:57   14 Мая 2021
Происшествия

Блогер Эдвард Бил выплатил компенсации всем пострадавшим в ДТП в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил выплатил компенсации всем пострадавшим в ДТП в центре Москвы

Блогер и пранкер Эдвард Бил заплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП, сообщил его адвокат Геннадий Удунян.

Пострадавшая в ДТП Мария Артемова перенесла еще одну операцию на ноге. Женщина до сих пор находится в больнице, она приходит в себя. В ближайшее время пострадавшая будет проходить реабилитацию, ее не планируют выписывать.

Блогер Эдвард Билл за рулем Audi 1 апреля на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. За рулем машины сидела Мария Артемова. С тяжелыми травмами женщину доставили в реанимацию. Против Била завели уголовное дело. Его отпустили с запретом определенных действий.

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#дтп #компенсация #Эдвард Бил

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