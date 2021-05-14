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13:56   14 Мая 2021
Политика

Экс-советница президента США попросила у Путина российское гражданство

Экс-советница президента США попросила у Путина российское гражданство

Бывшая советница президента США Сюзанна Масси заявила, что хочет остаться жить в России.

По ее словам, она посвятила долгие годы жизни сближению между россиянами и американцами. И сейчас особенно важно продолжать движение в этом направлении.

"Если президент Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честь для меня", — сказала она.

Стоит отметить, что экс-дипломат была помощницей президента США Рональда Рейгана. Многие считают ее личностью, которая помогла положить конец холодной войне. Именно она убедила Белый дом перестать смотреть на СССР как на "империю зла".

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#россия #гражданство #масси

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