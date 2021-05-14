Защита Марии Артемовой попросила закрыть дело в отношении Эдварда Била

Представители пострадавшей в ДТП женщины объяснили, что блогер выплатит компенсацию, купит машину и оплатит полное лечение пострадавшей.

Представители пострадавшей в ДТП с участием Эдварда Била консультанта Госдумы РФ Марии Артемовой заявили, что не имеют претензий к блогеру и хотят закрыть дело.

Стороны договорились, что Бил купит Артемовой автомобиль, оплатит весь процесс лечения и реабилитации, а также выплатит компенсацию. Более того, муж Артемовой заявил, что Бил уже помогает семье пострадавшей.

«Во всяком случае слово он свое держит, за что ему уважение. Огромную часть проблем он с меня снял. Дышать стало легче», — отметил мужчина.

Сумму помощи он называть не стал, передает 360tv.ru.