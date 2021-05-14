Вдова знаменитого актера Евгения Леонова умерла в Москве

Театр "Ленком", в котором Ванда Леонова служила с 1960-х годов, сообщил о смерти актрисы. Она была заслуженным работником культуры и одной из старейших сотрудниц театра.

Театр "Ленком", в котором Ванда Леонова служила с 1960-х годов, сообщил о смерти актрисы. Она была заслуженным работником культуры и одной из старейших сотрудниц театра.

В октябре этого года Леоновой исполнилось бы 86 лет. Актриса была экстренно госпитализирована в феврале текущего года. Все это время ее состояние было нестабильным, сообщил сын актрисы Андрей Миронов. Точная причина смерти Ванды Николаевны пока не сообщается.

"Ванда отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию", — отметили в "Ленкоме".

Евгений и Ванда Леоновы были женаты почти 40 лет и прожили вместе до самой смерти народного артиста СССР. Леонов умер в 1994-м году.