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13:34   14 Мая 2021
Политика

Жена президента Украины призналась, что не любит готовить

Жена президента Украины призналась, что не любит готовить

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не очень часто готовит. Также она рассказала, чем питаются ее дети и супруг Владимир Зеленский.

Жена украинского президента и раньше не очень любила стоять у плиты, а сейчас делает это совсем редко. Однако иногда Зеленская все-таки балует домашних. По ее словам, в их занятом работой и учебой семействе все только завтракают.

"И ужинают несколько человек. Я не ужинаю почти никогда. Ужинают дети, муж. Раньше детям готовили отдельно. Сейчас все вместе едим", — отметила первая леди страны.

Помимо этого, супруга Зеленского подчеркнула, что у семьи есть повара. По ее словам, дети и муж едят то, что дают — не лобстеров, а к примеру, обычную яичницу и салат.

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#украина #готовка #зеленская

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