Жена президента Украины призналась, что не любит готовить

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не очень часто готовит. Также она рассказала, чем питаются ее дети и супруг Владимир Зеленский.

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не очень часто готовит. Также она рассказала, чем питаются ее дети и супруг Владимир Зеленский.

Жена украинского президента и раньше не очень любила стоять у плиты, а сейчас делает это совсем редко. Однако иногда Зеленская все-таки балует домашних. По ее словам, в их занятом работой и учебой семействе все только завтракают.

"И ужинают несколько человек. Я не ужинаю почти никогда. Ужинают дети, муж. Раньше детям готовили отдельно. Сейчас все вместе едим", — отметила первая леди страны.

Помимо этого, супруга Зеленского подчеркнула, что у семьи есть повара. По ее словам, дети и муж едят то, что дают — не лобстеров, а к примеру, обычную яичницу и салат.