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14:24   14 Мая 2021
Россия

Адвокат призвал лишить погон липецкого полицейского, наблюдавшего за дракой

Адвокат призвал лишить погон липецкого полицейского, наблюдавшего за дракой

Полицейского, на глазах которого жестоко избили мужчину под Липецком, необходимо лишить погон. Об этом изданию Nation News заявил адвокат, профессор и член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Янис Юкша.

«Сотрудник полиции, после таких действий, по определению, не должен работать в правоохранительной системе», – считает адвокат.

Инцидент произошел у здания администрации города Ельца и попал на камеру очевидца. На кадрах двое мужчин крепкого телосложения избивают третьего, за происходящим со стороны наблюдают еще двое молодых людей, а также сотрудник полиции.

Мужчина в форме на словах попытался успокоить участников драки, а после неудачи вернулся к служебной машине и сделал звонок.

«Любой работник правоохранительных органов, в случае нарушения прав охраняемых законом интересов граждан, должен произвести определенные действия по защите этих прав и охраняемых законами интересов. Если он принимает решение и видит, что он не в состоянии решить вопрос самостоятельно, что его действия не приведут к улучшению ситуации, то он просто обязан совершить технические действия по вызову спецслужб, в первую очередь, иных полицейских и медицинских работников», – заявил Юкша. 

Между тем, в следственном комитете Липецкой области начали проверку не только в отношении драки, все участники которой, к слову, скрылись и отключили телефоны. Следователи также оценивают действия сотрудника полиции.

Адвокат призвал лишить погон липецкого полицейского, наблюдавшего за дракой

«По предварительным данным, сотрудник отреагировал: в словесной форме потребовал прекратить противоправные действия. Увидев, что никакой реакции со стороны участников конфликта нет, обратился в дежурную часть. Эти сведения уже получены, приложены к материалам проверки», – сообщила представитель СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.

 По словам Кузнецовой, делать выводы о действиях сотрудника МВД пока преждевременно.

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#драка #следственный комитет #полицейский #елец #липецкая область #юкша

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