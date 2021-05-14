Адвокат призвал лишить погон липецкого полицейского, наблюдавшего за дракой

Следственный комитет уже начал проверку в отношении стража порядка.

Полицейского, на глазах которого жестоко избили мужчину под Липецком, необходимо лишить погон. Об этом изданию Nation News заявил адвокат, профессор и член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Янис Юкша.

«Сотрудник полиции, после таких действий, по определению, не должен работать в правоохранительной системе», – считает адвокат.

Инцидент произошел у здания администрации города Ельца и попал на камеру очевидца. На кадрах двое мужчин крепкого телосложения избивают третьего, за происходящим со стороны наблюдают еще двое молодых людей, а также сотрудник полиции.

Мужчина в форме на словах попытался успокоить участников драки, а после неудачи вернулся к служебной машине и сделал звонок.

«Любой работник правоохранительных органов, в случае нарушения прав охраняемых законом интересов граждан, должен произвести определенные действия по защите этих прав и охраняемых законами интересов. Если он принимает решение и видит, что он не в состоянии решить вопрос самостоятельно, что его действия не приведут к улучшению ситуации, то он просто обязан совершить технические действия по вызову спецслужб, в первую очередь, иных полицейских и медицинских работников», – заявил Юкша.

Между тем, в следственном комитете Липецкой области начали проверку не только в отношении драки, все участники которой, к слову, скрылись и отключили телефоны. Следователи также оценивают действия сотрудника полиции.

«По предварительным данным, сотрудник отреагировал: в словесной форме потребовал прекратить противоправные действия. Увидев, что никакой реакции со стороны участников конфликта нет, обратился в дежурную часть. Эти сведения уже получены, приложены к материалам проверки», – сообщила представитель СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.

По словам Кузнецовой, делать выводы о действиях сотрудника МВД пока преждевременно.