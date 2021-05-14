Зеленский назвал Медведчука олигархом, который оказывал влияние на страну

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

По словам украинского лидера, Медведчук является олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну. Зеленский заявил, что представителя ОПЗЖ лишили возможности использовать медиаактивы и имущество Украины, чтобы "откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности".

Зеленский указал, что на примере Медведчука можно увидеть, что означает статус олигарха. Он добавил, что в стране готовится закон о так называемой "деолигархизации", благодаря которому "зафиксируется системный взгляд на проблему".