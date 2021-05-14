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13:25   14 Мая 2021
Политика

Зеленский назвал Медведчука олигархом, который оказывал влияние на страну

Зеленский назвал Медведчука олигархом, который оказывал влияние на страну

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

По словам украинского лидера, Медведчук является олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну. Зеленский заявил, что представителя ОПЗЖ лишили возможности использовать медиаактивы и имущество Украины, чтобы "откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности".

Зеленский указал, что на примере Медведчука можно увидеть, что означает статус олигарха. Он добавил, что в стране готовится закон о так называемой "деолигархизации", благодаря которому "зафиксируется системный взгляд на проблему".

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#украина #медведчук #зеленский

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