Обвинения против Медведчука назвали самыми серьезными за историю независимой Украины

Обвинения, вменяемые главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, оказались самыми серьезными за всю историю независимости Украины.

Обвинения, вменяемые главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, оказались самыми серьезными за всю историю независимости Украины.

Депутата подозревают в государственной измене и расхищении нацресурсов Крыма. Если причастность к инкриминируемым преступлениям будет доказана, тут вопрос даже не должен стоять о его ответственности. Об этом заявила депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Факты указывают на то, что была подозрительно преступная деятельность", — отметила политик.

Ранее Медведчука по решению суда отправили под домашний арест. Срок истекает в середине июля. Ему также предписали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Кроме того, депутату необходимо являться к следователю по первому запросу.