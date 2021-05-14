Устроивший стрельбу в казанской гимназии предлагал одногруппнику вступить в секту

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом расстреле людей в школе №175, предложил сокурснику вступить в секту, заявила в беседе с журналистами ректор вуза, где обучался стрелок.

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом расстреле людей в школе №175, предложил сокурснику вступить в секту, заявила в беседе с журналистами ректор вуза, где обучался стрелок.

Молодой человек — бывший студент колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ). Староста группы, в которой обучался злоумышленник, также рассказал о предложении одногруппнику присоединиться к некоей сейте. Он считает, что Галявиев вряд ли смог пойти на преступление без чужого влияния.

Ректор Нэлла Прусс, тем временем, напомнила, что другой студент ТИСБИ, который отчислился из-за нежелания учиться, уехал жить к дедушке. Именно там юноша покончил с собой.

Следственный комитет возобновил расследование дела о гибели юноши, который незадолго до массового расстрела людей в Казани, также стал утверждать, что является "богом". Его мать считает, что казанского стрелка и ее сына может связывать "какая-то группа".