Контроль над скопинским маньяком могут усилить по требованию прокуратуры

Прокуратура считает необходимым ужесточить административный надзор над Виктором Моховым, более известным как скопинский маньяк.

Прокуратура считает необходимым ужесточить административный надзор над Виктором Моховым, более известным как скопинский маньяк.

С аналогичным иском в суд обращалось МВД, но он был удовлетворен лишь частично. Мохова обязали в два раза чаще отмечаться в полицейском участке, но он по-прежнему может общаться с журналистами, пользоваться интернетом и ходить в бары.

В 2000 году Мохов похитил двух девочек и удерживал их в сексуальном рабстве на протяжении нескольких лет. Отсидев 17 лет, он вышел на свободу и начал давать интервью и пытался связаться с жертвами в социальных сетях. Такое поведение вызвало негодование у россиян.