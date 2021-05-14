Казанский стрелок был отличником и активистом в колледже

Ректор учебного заведения, где занимался казанский стрелок, рассказал, что нападавший имел оценки 4 и 5, участвовал в жизни колледжа и был волонтером.

Ректор учебного заведения, где занимался казанский стрелок, рассказал, что нападавший имел оценки 4 и 5, участвовал в жизни колледжа и был волонтером.

По словам преподавателя, за последние полгода с ним что-то случилось, и он изменился. Утром во вторник, 11 мая, в одной из школ Казани произошла стрельба.

В гимназию №175 зашел Ильназ Г. и открыл огонь по людям. В результате стрельбы погибли девять человек, из них двое — преподаватели. С различными травмами в больницах остаются 15 детей.

После задержания стрелок рассказал, что осознал себя "богом" около двух месяцев назад. Он также утверждал, что в нем стал просыпаться "монстр".