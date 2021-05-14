Сын арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала идет в Думу

Об этом самовыдвиженец сообщил в своем микроблоге.

Старший сын бывшего губернатора Хабаровского края Антон Фургал намерен участвовать в выборах в Госдуму от одномандатного 70 округа Хабаровского Края, которые запланированы на сентябрь. Этой новостью он поделился в в Instagram.

«По этому округу, Фургал Сергей Иванович честным голосованием был не раз избран депутатом Государственной Думы. Мой отец дал клятву защищать права и свободу жителей Хабаровского края. Я Антон Фургал, буду следовать заветам моего отца», — подписал видео обращение кандидат в депутаты.

Пользователи не обошли стороной новость о выдвижении сына Фургала и приступили к поддержке инициативы кандидата.

«Антон, ты большой молодец!!! Уверена, что твой отец гордится тобой!!!», "Молодец!!!, достойный сын своего отца, думаю Хабаровск поддержит тебя. Красноярск за!!!», «Могу с большой уверенностью сказать, что огромное количество жителей края, да и всей страны пожалуй, отдадут Вам Антон свой голос. Вы сделали очень правильный и осознанный выбор. А программа?! Чтоб жизнь людей в стране стала такой, каковой она была 30-40 лет назад. В добрый путь✊», — выразили мнение подписчики.

Кроме того, Антон заявил о своем выходе из ЛДПР и о желании баллотироваться от другой партии, название которой пока не раскрыл. Как и причины размолвки с партией, отметив лишь, что «было очень много всего», сообщило издание «Коммерсантъ».

«Это решение пришло не сегодня, не вчера, обдумывалось не один месяц. Смотрел, отслеживал ситуацию», — сказал он.

Напомним, в 2014 году Антон Сергеевич уже баллотировался в Законодательное собрание Хабаровского края по списку ЛДПР и в гордуму Хабаровска по городскому округу. Подробнее читайте в материале «Политики Сегодня».