Минюст РФ заявил о внесении в список иноагентов издания VTimes

Российский реестр СМИ-иноагентов пополнился изданием VTimes (иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента).

Российский реестр СМИ-иноагентов пополнился изданием VTimes (иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента).

Онлайн-издание VTimes внесли в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сообщает сайт Минюста РФ. Согласно опубликованной информации, юридическое лицо, которое зарегистрировано в Королевстве Нидерландов, с 14 мая 2021 года будет считаться средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.