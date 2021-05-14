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13:12   14 Мая 2021
Общество

Минюст РФ заявил о внесении в список иноагентов издания VTimes

Минюст РФ заявил о внесении в список иноагентов издания VTimes

Российский реестр СМИ-иноагентов пополнился изданием VTimes (иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента).

Онлайн-издание VTimes внесли в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сообщает сайт Минюста РФ. Согласно опубликованной информации, юридическое лицо, которое зарегистрировано в Королевстве Нидерландов, с 14 мая 2021 года будет считаться средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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