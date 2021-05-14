Песков сообщил, что Путин одобрил идею Золотова ужесточить контроль по обороту оружия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа по регулированию оборота оружия в стране будет продолжена.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать предложения по ужесточению правил оборота оружия.
Так, Золотов выступил с идеей ввести обязательное психологическое тестирование для тех, кто намерен получить медицинскую справку на владение оружием. Также он предложил создать соответствующую систему электронного учета и контроля.
"Это были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта", — сказал Песков.
Работа над этим вопросом будет продолжена.