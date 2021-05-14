Песков сообщил, что Путин одобрил идею Золотова ужесточить контроль по обороту оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа по регулированию оборота оружия в стране будет продолжена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа по регулированию оборота оружия в стране будет продолжена.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать предложения по ужесточению правил оборота оружия.

Так, Золотов выступил с идеей ввести обязательное психологическое тестирование для тех, кто намерен получить медицинскую справку на владение оружием. Также он предложил создать соответствующую систему электронного учета и контроля.

"Это были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта", — сказал Песков.

Работа над этим вопросом будет продолжена.