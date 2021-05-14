12:54 14 Мая 2021Политика
Кремль надеется, что в ситуации с Медведчуком обойдется без "политической охоты на ведьм"
Россия не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг уголовного преследования против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, заявили в Кремле.
Россия не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг уголовного преследования против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, заявили в Кремле.
Вместе с этим Москва рассчитывает, что в деле против украинского депутата не найдется места для "политической охоты на ведьм". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку обвинения в государственной измене и "покушении" на национальные ресурсы Крыма. В четверг суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.