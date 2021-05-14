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12:54   14 Мая 2021
Политика

Кремль надеется, что в ситуации с Медведчуком обойдется без "политической охоты на ведьм"

Кремль надеется, что в ситуации с Медведчуком обойдется без "политической охоты на ведьм"

Россия не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг уголовного преследования против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, заявили в Кремле.

Вместе с этим Москва рассчитывает, что в деле против украинского депутата не найдется места для "политической охоты на ведьм". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку обвинения в государственной измене и "покушении" на национальные ресурсы Крыма. В четверг суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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#украина #кремль #медведчук

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