Фергюсон оскорбил Нурмагомедова на пресс-конференции перед боем с Даришем

Тони Фергюсон обозвал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова во время пресс-конференции перед поединком с Даришем.

Тони Фергюсон обозвал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова во время пресс-конференции перед поединком с Даришем.

Бывший временный чемпион UFC в среднем весе назвал "чертовой сучкой" Хабиба Нурмагомедова в ходе пресс-конференции перед турниром в Хьюстоне. Фергюсон обозвал завершившего спортивную карьеру спортсмена после того, как журналист назвал россиянина "одним из величайших" бойцов в истории.

Нурмагомедов на очередное оскорбление в свой адрес пока не отреагировал. Фергюсон в ночь с 15 на 16 мая проведет поединок против Бенейла Дариша. Бой станет главным событием турнира UFC 262.