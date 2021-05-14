Россия за день. Главное: скандал в Липецке, дороги в Новосибирске и парковки в Петербурге

Пьяный или больной? В Липецке выясняют причину ДТП сенатора СовФеда. Мэр Новосибирска анонсировал ремонты дорог. А в Петербурге создали «сервис жалоб».

Омская область. Омский сенатор Совета Федерации Виктор Назаров досрочно сложил полномочия, чтобы возглавить совет директоров в тюменском филиале Газпрома. Вопрос о снятии с него парламентской должности будет рассмотрен в Совфеде 19 мая.

Депутаты Новоомского поселения сорвали выборы нового главы администрации. Некоторые оказались возмущены тем, что из девяти кандидатов к голосованию допустили лишь двоих и испортили бюллетени, голоса остальных распределились поровну, что не позволило определить победителя.

Приморский край. Администрация Владивостока отобрала восемь проектов по благоустройству городских площадок, которые создали местные жители. Все они предполагают строительство детских или спортивных площадок, а также обустройство скверов.

Липецкая область. Сенатор Совета Федерации от Липецкой области Олег Королев попал в центр скандала из-за неадекватной езды по улицам областной столицы. В соцсетях сообщили, что политик был пьян за рулем, однако сам он оправдал «маневры» на дороге проблемами с сердцем.

Санкт-Петербург. Власти Петербурга запустили сервис, который позволяет жителям оперативно сообщать о неправильно припаркованных автомобилях. Данные отправляются в Государственную административно-техническую инспекцию, которая в будущем, когда в городе будет принят соответствующий закон, сможет штрафовать нарушителей.

Республика Бурятия. Прокуратура Бурятии попросила суд на десять лет отправить в колонию бывшего вице-спикера регионального парламента и экс-секретаря местного отделения «Единой России» Баира Жамбалова. Политика обвиняют в том, что он в январе 2020 года насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.

Ростовская область. Лидер афганской диаспоры в Ростове-на-Дону Хосейни Мир Абуль Касим объяснил, почему предпринимателям не готовы бросить закрытые рынки в Аксайском районе. По его словам, торговцам «некуда идти», поскольку власти до сих пор не предложили подходящие по размеру торговые площади.

Забайкальский край. Глава администрации Забайкалья Алексей Казаков опроверг существование в структуре администрации края поста зампреда правительства — министра здравоохранения, несмотря на то, что ранее подписал документ о внесении ее в перечень государственных должностей.

Красноярский край. Советник губернатор и бывший главврач онкологического центра в Красноярске Андрей Модестов заявил об своем увольнении и переезде в Москву. В столицу чиновник едет, чтобы возглавить сеть медицинских онкоцентров.

Саратовская область. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении баллотироваться в нижний парламент от «родной Саратовской области», чтобы решать «конкретные проблемы» региона. Политик уже подал документы на предварительное голосование «Единой России».

Сахалинская область. Суд оставил без изменения приговор бывшему мэру Сахалина Александру Рудакову, приговоренному в январе 2020 года к восьми годам колонии строгого режима за взяточничество. Напомним, чиновник получил полмиллиона рублей от местного предпринимателя в обмен на покровительство.

Новосибирская область. Глава Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что областные власти дополнительно выделят городу 278 млн рублей на ремонт дорог. По его словам, региональная столица страдает от острого недофинансирования этой отрасли и, как следствие, постоянных пробок.

Воронежская область. Экс-губернатор Воронежской области и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев объявил, что вновь будет бороться за мандат на выборах в сентябре по Павловскому одномандатному округу. Его в данный момент в федеральном парламенте представляет Андрей Марков.

Самарская область. Суд на шесть лет и восемь месяцев отправил за решетку экс-чиновника из команды администрации губернатора Самарской области Дениса Подсеваткина. Его обвинили в мошенничестве с госконтрактами и присвоении порядка 42 млн рублей. Рассмотрение дела тянулось два года.

В Самаре назначили дату ежегодного послания жителям области от губернатора региона Дмитрия Азарова. О проделанной в 2020 году работе правительства глава региона отчитается 18 мая.

Брянская область. В Брянске создали экспертный совет «ЖКХ контроль» под предводительством члена ОНФ Николая Алексеенко. Организация призвана объединить общественников и профильные организации для реализации госпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства.