В США оценили риски масштабной кибератаки на страну

Вероятность катастрофической кибератаки на Соединенные Штаты ежедневно увеличивается, заявил и. о. руководителя Агентства по обеспечению кибербезопасности США Брэндон Уэйлс.

Вероятность катастрофической кибератаки на Соединенные Штаты ежедневно увеличивается, заявил и. о. руководителя Агентства по обеспечению кибербезопасности США Брэндон Уэйлс.

Таким образом он прокомментировал недавний инцидент с хакерской атакой на американскую энергетическую компанию Colonial Pipeline, которая отвечает за распределение топлива по стране.

"Мы видим все больше масштабных инцидентов в киберпространстве со стороны наших противников, которые становятся все более агрессивными", — сказал Уэйлс.

Ранее в Министерстве иностранных дел России ответили на обвинения США о причастности к кибератакам на американскую компанию. Дипломатическое ведомство отметило, что Вашингтон в очередной раз не привел никаких доказательств, ограничившись голословными заявлениями.