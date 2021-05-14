Джокер может появиться в третьем сезоне шоу "Маска"

Третий сезон рейтингового шоу "Маска" вернется на телеэкраны в 2022 году. Продюсер проекта Юлия Сумачева рассказала, какие персонажи могут появиться в новых выпусках.

Третий сезон рейтингового шоу "Маска" вернется на телеэкраны в 2022 году. Продюсер проекта Юлия Сумачева рассказала, какие персонажи могут появиться в новых выпусках.

Второй сезон самого засекреченного музыкального шоу на российском телевидении привлек к экранам рекордное число фанатов. В финале проекта выступили оперный певец Юсиф Эйвазов в образе Ламы, поп-исполнительница Юлия Паршута в костюме Змеи, комик Тимур Батрутдинов, представивший персонажа Зайца, и победитель конкурса — молодой артист Jony, скрывавшийся под маской Крокодила.

Продюсер призналась, что ни один из участников не обратил внимание на образы, которые пришлись ей по душе. Так, одним из ее любимцев стал Джокер. Выступать в этом костюме могла певица Марина Кравец.

"Но в итоге она выбрала Солнце. Поэтому, если кто-то захочет стать Джокером в следующем сезоне, эта маска перекочует туда", — поделилась знаменитость в интервью "СтарХиту".

Сумачева также рассказала, кто из звезд второго сезона поначалу не хотел участвовать в шоу. Организаторам пришлось уговаривать Тимура Батрутдинова, ведь он переживал, что не сумеет составить достойную конкуренцию профессиональным вокалистам.