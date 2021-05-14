Американский шериф раскритиковал работу администрации Байдена

Миграционный кризис на мексиканской границе при Администрации президента США Джо Байдене вылился в притяжение контрабандистов. Об этом рассказал шериф из Техаса Джо Мартинес.

Миграционный кризис на мексиканской границе при Администрации президента США Джо Байдене вылился в притяжение контрабандистов. Об этом рассказал шериф из Техаса Джо Мартинес.

Американец раскритиковал работу действующей Администрации США. По его словам, округ Валь-Верде стал центром для контрабанды людьми из-за миграционного кризиса, который усугубился после прихода Байдена к власти. Число желающих незаконно пересечь границу выросло. Однако Байден утверждает, что виноват не он, а сезонное увеличение количества мигрантов.

"Криминальные элементы из Остина, Сан-Антонио, Хьюстона, Далласа приезжают сюда, чтобы нелегально переправлять мексиканцев, гватемальцев, сальвадорцев", — поделился местный шериф с РИА Новости.

Байден решил увеличить лимит на прием беженцев в текущем финансовом году. США могут принять до 62 500 человек.