Киев готов на любой формат переговоров Зеленского с Байденом

Киев готов к переговорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом в любом формате, заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

Киев готов к переговорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом в любом формате, заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

По ее словам, украинские дипломаты проводят работу по организации визитов Зеленского в Вашингтон и Байдена в Киев. Незалежная получает большую поддержку от Соединенных Штатов на всех уровнях, отметила Маркарова.

"Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи — даже в других странах", — отметила посол.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому сосредоточиться на проблемах Украины, чтобы не остаться в памяти людей только актером-комиком.