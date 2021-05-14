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12:56   14 Мая 2021
Россия

«Придавило сердце»: Сенатор Королев объяснил свой выезд на «встречку» в Липецке

«Придавило сердце»: Сенатор Королев объяснил свой выезд на «встречку» в Липецке

Экс-губернатор Липецкой области, а ныне сенатор Совета Федерации Олег Королев рассказал о сердечной болезни из-за которой накануне, 13 мая, его обвинили в «пьяной езде». В соцсети попало видео, на котором черный Lexus политика в Липецке неоднократно выезжает на полосу встречного движения.

В ответ на это 69-летний Королев заявил, что был трезв, просто в дороге у него из-за погоды «придавило сердце». 

«У меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив-здоров!» — сообщил липецкий сенатор.

Также бывший губернатор отметил, что сегодня во избежание повторения инцидента принял таблетки от давления и аритмии.

Отметим, что по версии местных жителей, которая распространилась в Telegram-каналах, липецкий сенатор обратился за помощью отнюдь не сам. Его якобы остановили сотрудники ГИБДД после звонка обеспокоенных водителей и предложили пройти тест на алкоголь, от которого Королев отказался.

Информацию о составлении на члена Совета Федерации протокола за «невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования» сам герой истории опроверг.

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#королев #совет федерации #экс-губернатор #липецкая область

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