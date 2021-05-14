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12:15   14 Мая 2021
Общество

Максимальное число заражений COVID-19 с января 2021 года выявили в Москве

Максимальное число заражений COVID-19 с января 2021 года выявили в Москве

Московские специалисты выявили 3818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

По словам медиков, это максимальный показатель с 17 января текущего года. Также это почти на тысячу инфицированных больше, чем днем ранее (2787 случаев). Данные обновил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего с начала пандемии COVID-19 в российской столице выявили 1 131 235 заболевших. За сутки в Москве скончались 60 пациентов, а полностью выздоровели 2943 человека.

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#москва #коронавирус #оперштаб

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