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12:09   14 Мая 2021
Наука

Ученые из Томска создали уникальный прибор для диагностики заболеваний сердца

Ученые из Томска создали уникальный прибор для диагностики заболеваний сердца

Уникальное устройство, созданное учеными Томского политехнического университета, позволит избежать внезапной смерти из-за проблем с сердцем.

Разработка не имеет аналогов в мире и рассчитана в том числе и на домашнее использование. Аппарат позволит легко выявлять ранние патологии сердечной мышцы, сообщили в пресс-службе вуза.

"Прибор в реальном времени дает не только электрокардиограмму сверхвысокого разрешения, но и регистрирует микропотенциалы уровнем от 0,3 мкВ длительностью от 0,1 мс", — рассказала заведующая лабораторией "Медицинская инженерия" ТПУ Диана Авдеева.

Современные электрокардиографы на такое не способны, подчеркнула она. Специалисты применили наноразмерные хлор-серебряные электроды. Также им удалось отказаться от фильтров для подавления шумов.

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