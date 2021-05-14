Ученые из Томска создали уникальный прибор для диагностики заболеваний сердца

Уникальное устройство, созданное учеными Томского политехнического университета, позволит избежать внезапной смерти из-за проблем с сердцем.

Уникальное устройство, созданное учеными Томского политехнического университета, позволит избежать внезапной смерти из-за проблем с сердцем.

Разработка не имеет аналогов в мире и рассчитана в том числе и на домашнее использование. Аппарат позволит легко выявлять ранние патологии сердечной мышцы, сообщили в пресс-службе вуза.

"Прибор в реальном времени дает не только электрокардиограмму сверхвысокого разрешения, но и регистрирует микропотенциалы уровнем от 0,3 мкВ длительностью от 0,1 мс", — рассказала заведующая лабораторией "Медицинская инженерия" ТПУ Диана Авдеева.

Современные электрокардиографы на такое не способны, подчеркнула она. Специалисты применили наноразмерные хлор-серебряные электроды. Также им удалось отказаться от фильтров для подавления шумов.