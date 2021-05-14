Специалисты центра "Вектор" представят новую вакцину против оспы

Новую вакцину против оспы планируют зарегистрировать к 2022 году в России. Созданием препарата занимаются специалисты новосибирского центра "Вектор".

Новую вакцину против оспы планируют зарегистрировать к 2022 году в России. Созданием препарата занимаются специалисты новосибирского центра "Вектор".

Прививать от оспы перестали с 1980 года, так как вспышек этой болезни не фиксируется уже много лет. Именно поэтому у современного поколения нет коллективного иммунитета от натуральной оспы, рассказала замруководителя по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих в беседе с kp.ru.

На самом деле вирус все еще существует. Случаи заболевания оспой фиксируются до сих пор в странах третьего мира, не исключены и мутации вируса. Существующие вакцины вызывают ряд тяжелых последствий. Именно поэтому ученые центра "Вектор" проводят испытания вакцины против оспы четвертого поколения.