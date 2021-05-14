Бойцы ХАМАС заявили о нанесении удара по израильскому химзаводу у границы с сектором Газа

Движение ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило о нанесении удара по израильскому химзаводу у границы с сектором Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Движение ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило о нанесении удара по израильскому химзаводу у границы с сектором Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Однако на официальной странице ВС Израиля в Twitter сообщается, что беспилотник движения был перехвачен системой ПВО "Железный купол".

Ситуация в секторе Газа накалилась после вспыхнувших в начале мая беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Ранее сообщалось, что митинги у мечети были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.