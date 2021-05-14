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12:03   14 Мая 2021
Политика

Полиция надела электронный браслет на Виктора Медведчука

Полиция надела электронный браслет на Виктора Медведчука

Сотрудники полиции надели электронный браслет на помещенного под домашний арест депутата Рады Виктора Медведчука. Об этом сообщили украинские журналисты.

Главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" отправили под круглосуточный домашний арест. Представители офиса украинского генпрокурора отметили, что прокурор присутствовал при надевании электронного браслета. Медведчук обязан постоянно носить его и не может покидать дом.

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#украина #медведчук #браслет

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