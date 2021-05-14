Полиция надела электронный браслет на Виктора Медведчука

Сотрудники полиции надели электронный браслет на помещенного под домашний арест депутата Рады Виктора Медведчука. Об этом сообщили украинские журналисты.

Сотрудники полиции надели электронный браслет на помещенного под домашний арест депутата Рады Виктора Медведчука. Об этом сообщили украинские журналисты.

Главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" отправили под круглосуточный домашний арест. Представители офиса украинского генпрокурора отметили, что прокурор присутствовал при надевании электронного браслета. Медведчук обязан постоянно носить его и не может покидать дом.