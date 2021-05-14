Идею создания однопалатного парламента отвергли в конституционной комиссии Белоруссии

Конституционная комиссия Белоруссии не поддержала предложение сделать из двух палат парламента страны одну.

Конституционная комиссия Белоруссии не поддержала предложение сделать из двух палат парламента страны одну.

Журналистам об этом сообщил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич. Также он отметил, что увеличить количество депутатов в парламенте невозможно из-за устоявшихся традиций.

"Поэтому предлагается уже опробованный положительный опыт продолжить реализовывать. И мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте", — сказал Валерий Мицкевич изданию "БелТА".

Конституционная комиссия сегодня проводит четвертое заседание, на котором рассматривает предложения по изменению положений в Конституции Белоруссии, которые касаются парламента страны.