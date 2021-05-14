Соратник Медведчука раскрыл мотив Киева в аресте главы политсовета ОПЗЖ

Киевские власти с помощью обвинений в госизмене пытаются изолировать председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука перед выборами в Раду.

Киевские власти с помощью обвинений в госизмене пытаются изолировать председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука перед выборами в Раду.

Так глава ОПЗЖ Харьковского горсовета Андрей Лесик прокомментировал действия официального Киева в отношении украинского политика. Депутат уверен, что попытки изолировать Медведчука происходят в связи с возможными досрочными выборами в Верховную раду.

"Как-то изолировать Медведчука, убрать в сторону, своего рода, домой посадить. Больше ничего умнее не придумали", — сказал Лесик.

Ранее киевский суд отказал прокуратуре в аресте Медведчука, однако политика отправили на два месяца под домашний арест, сообщает "Царьград".